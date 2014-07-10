Глава кабмина РФ рассказал о необходимости оценивать риски.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов развития экономической системы страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе оперативного совещания с коллегами. Он призывал обратить внимание на возможное усиление внешнего санкционного давления, динамику по другим факторам. Члены кабинета министров должны заниматься работой по проработке решений, ответов на действия недружественных стран, оценивать риски.

Существуют различные варианты прогнозов и сценариев дальнейшего развития событий. Нам надо быть крайне внимательными к происходящим процессам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер России указал на то, что в этом контексте необходимо вести работу по перестройке платежного баланса, девалютизации экономики и расширению международных расчетов в национальных валютах, рублях. Мишустин надеется на координацию с бюджетной и денежно-кредитной политиками страны.

Мишустин заявил, что экономика России показала устойчивость ко многим рискам.

Фото и видео: Правительство России