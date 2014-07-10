Мишустин допустил, что спад ВВП РФ по итогам года может составить менее 3%

Глава кабмина РФ рассказал о санкционном давлении Запада и адаптации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что экономическая система страны показала свою устойчивость ко многим внешним рискам, несмотря на западное санкционное давление. Соответствующее заявление в ходе оперативного заседания по профильным вопросам сделал руководитель кабинета министров. Чиновник добавил, что экономика адаптируется к текущим сложностям. Эксперт добавил, что замедление развития и роста показателей было неизбежно, однако в настоящее время ВВП показывает статистику, лучше, чем прогнозировали аналитики. По итогам 2022 года снижение составит менее трех процентов от ВВП.

Во многом это стало результатом выполнения поручений президента и тех мер, которые мы разработали и включили в план первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что безработица в России остается на крайне низком уровне.

Фото и видео: Правительство России