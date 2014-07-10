Мишустин заявил, что безработица в России остается на крайне низком уровне

Глава кабмина РФ оценил ситуацию на рынке труда.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал быть готовыми к изменениям на рынке труда. В ходе оперативного совещания с коллегами по экономическим вопросам чиновник отметил, что в настоящее время в стране складывается ситуация, при которой безработица остается на очень низком уровне. В сентябре 2022 года этот показатель был на уровне 4%. По словам руководителя кабинета министров, такие результаты стал возможны за счет принятым антикризисным и профилактическим мерам по поддержке трудовой занятости населения. В частности, речь идет о продлении до конца 2023 года социальной помощи гражданам, которые находятся в поиске работы.

Уровень безработицы остается на крайне низких значениях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании.

Фото и видео: Правительство России