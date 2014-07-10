Мишустин заявил, что безработица в России остается на крайне низком уровне

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал быть готовыми к изменениям на рынке труда. В ходе оперативного совещания с коллегами по экономическим вопросам чиновник отметил, что в настоящее время в стране складывается ситуация, при которой безработица остается на очень низком уровне. В сентябре 2022 года этот показатель был на уровне 4%. По словам руководителя кабинета министров, такие результаты стал возможны за счет принятым антикризисным и профилактическим мерам по поддержке трудовой занятости населения. В частности, речь идет о продлении до конца 2023 года социальной помощи гражданам, которые находятся в поиске работы.
Уровень безработицы остается на крайне низких значениях.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании.
Фото и видео: Правительство России
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