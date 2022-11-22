Мишустин призвал вовлекать в работу по обеспечению нужд ВС частные компании

Глава кабмина РФ рассказал о привлечении бизнеса к задачам государственном важности.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег из кабинета министров активнее вовлекать в работу по обеспечению нужд Вооруженных сил страны частные компании, а также больше других предприятий. Об этом чиновник упомянул в рамках заседания Координационного совета, посвященного вопросу обеспечению потребностей армии. В частности, коммерсанты могут быть задействованы в поставках материально-технической базы солдатам.

Коллеги, необходимо активнее вовлекать в процессы большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса. У нас только часть требуемой продукции носит закрытый характер… Остальное вполне могут освоить частные компании. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в СВО.

Фото и видео: Правительство России