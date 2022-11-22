Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в СВО

Глава кабмина РФ рассказал о темах Координационного совета РФ.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе оперативного заседания Координационного совета, посвященного реализации потребностей Вооруженных сил РФ, воинских органов и формирований.

Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чернышенко считает, что университеты должны стать драйвером развития экономик в регионах.

Фото и видео: Правительство России