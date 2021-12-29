Мишустин призвал Ростехнадзор уделять особое внимание промышленной безопасности

Глава кабмина дал поручение Александру Трембицкому.

Ростехнадзор должен уделять особое внимание безопасности на производстве. Об этом чиновнику Александру Трембицкому рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин. Он провел рабочую встречу с главой профильного надзорного ведомства. В кабинете министров призвали коллег вести риск-анализ с использованием современных технологий ради мониторинга за объектами. Также следует внедрять в работу и ряд других информационно-технологических решений.

С другой стороны, без сомнения, все многообразие и сложность построения современных объектов, энергетики - все это нуждается в осмыслении и в риск-анализе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал Ростехнадзор соблюдать нормы технологической безопасности на объектах инфраструктуры. Функции ведомства распространяются практически на все отрасли национальной экономической системы. При этом государство делает значительные финансовые вложения в развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. Эти построенные и реконструируемые объекты должны надежно защищаться от внешних и внутренних угроз и рисков.

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Фото и видео: Правительство России

