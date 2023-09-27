Мишустин призвал ФАС ответственно подойти к регулированию торговли на маркетплейсах

Глава кабмина РФ рассказал о работе цифровых торговых площадок в стране.

Федеральная антимонопольная служба России должна максимально ответственно подойти к регулированию онлайн-торговли, в том числе через маркетплейсы. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник призвал ФАС ответственно подойти к регуляторике и правоприменению ради защиты потребителя. Глава кабинета министров РФ подчеркнул, что сейчас по стране очень активно распространяются новые форматы торговли. В частности он выделил маркетплейсы. Он добавил, что подобные агрегаторы обгоняют традиционные магазины по объему оборотов.

И на сегодняшний день цифровые платформы в рамках совершенствования законодательства регулируются. В сентябре вступил в силу пятый антимонопольный пакет. Это достаточно серьезный закон, который вводит ряд определенных ограничений в отношении и крупных маркетплейсов, и крупных агрегаторов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России