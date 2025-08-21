Глава правительства выступит пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета Мишустина встретили полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Глава правительства выступит пленарной сессии Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Ранее Мишустин рассказал о высоких зарплатах у автодорожников.

Видео: Правительство России