Мишустин: важно, чтобы жители всех регионов с детства знали и соблюдали ПДД

Жители всех регионов страны с ранних лет должны уметь пользоваться дорожной инфраструктурой, знать правила дорожного движения (ПДД) и соблюдать их. Для этого власти ежегодно проводят всероссийскую онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги". Соответствующее заявление сделал перед своими заместителями премер-министр России Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании от 10 ноября.

Тема безопасности дорожного движения становится все актуальнее в условиях более интенсивных транспортных потоков по всей стране, динамичного расширения сети дорог, создания сопутствующей инфраструктуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также федеральное правительство попросило регионы страны на регулярной основе пополнять ассортимент лечебного питания для детей с редкими врожденными заболеваниями, а также следить за его достаточным количеством. Чиновник уточнил, что несовершеннолетним гражданам с редкими врожденными заболеваниями, такими как муковисцидоз, нарушение обмена кислот, необходимо назначаемое медиками специализированное лечебное питание.

Попрошу коллег в регионах также регулярно пополнять ассортимент.... родители могли получить его для своего ребенка, малыша сразу, как только возникает такая необходимость... Чем раньше маленькие пациенты его принимают, тем, конечно, лучше для их здоровья. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров заметил, что около двух лет назад власти страны приняли решение об обновлении такого перечня лечебного питания дважды в год. Ассортимент обновляется в зависимости от появления на рынке новых наименований. В январе 2025 года список пополнился до 116 позиций. Сегодня туда будут внесены еще три наименования продукции.

Правительство утвердило Стратегию развития реабилитационной индустрии до 2030 года.

