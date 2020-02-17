Начнут с Великого Новгорода.

Михаил Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов. Об этом чиновник рассказа по результатам визита в Великий Новгород. По мнению главы правительства, Новгородская область отражает проблемы во всех других регионах. Об этом чиновник рассказал "РИА Новостям".

Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов прокомментировал Мишустин

В первую очередь это касается сферы здравоохранения. Документацией займутся представители Минздрава и местные власти. Они внесут дополнительные меры социальной поддержки медработников.

Ранее Piter.tv писал о том, что премьер поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.

Видео: YouTube/Правительство России