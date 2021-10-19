Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки бизнеса

Новые меры поддержки необходимы на фоне антикоронавирусных ограничений.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом поручил подготовить новые меры поддержки бизнеса в условиях ситуации с COVID-19. Такое поручение он дал вице-премьеру Андрею Белоусову, а также главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу. Михаил Мишустин, премьер-министр России

На заседании вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала предоставлять работающим два выходных дня для вакцинации от ковида.