Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки под 6,5%.
Он отметил, что кабинет министров ведёт серьёзную работу по доступности ипотечного кредитования для населения. Сейчас, по оценкам премьера, Банк России фиксирует среднюю ипотечную ставку по стране на уровне 7,4%.
Есть потенциал и для дальнейшего снижения.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, свой дом или квартира остаются важными ценностями для каждого жителя России.
Ранее Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам.
Видео: government.ru
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