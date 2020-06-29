  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:01
54
matveyvn
Код вставки плеера

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

0 0

Свой дом или квартира остаются важными ценностями для каждого жителя России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки под 6,5%.

Он отметил, что кабинет министров ведёт серьёзную работу по доступности ипотечного кредитования для населения. Сейчас, по оценкам премьера, Банк России фиксирует среднюю ипотечную ставку по стране на уровне 7,4%.

Есть потенциал и для дальнейшего снижения.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, свой дом или квартира остаются важными ценностями для каждого жителя России.

Ранее Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам.

Видео: government.ru

Теги: ипотека, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии