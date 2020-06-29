Свой дом или квартира остаются важными ценностями для каждого жителя России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки под 6,5%.

Он отметил, что кабинет министров ведёт серьёзную работу по доступности ипотечного кредитования для населения. Сейчас, по оценкам премьера, Банк России фиксирует среднюю ипотечную ставку по стране на уровне 7,4%.

Есть потенциал и для дальнейшего снижения. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, свой дом или квартира остаются важными ценностями для каждого жителя России.

Ранее Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам.

Видео: government.ru