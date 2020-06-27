Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер поручил губернаторам контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медработникам. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Согласно документу, медицинские работники, помогающие больным коронавирусной инфекцией, будут получат специальные выплаты за особые условия труда еще в июле и августе. Премьер-министр поручил губернаторам контролировать получение медиками выплат в кратчайшие сроки.

Размер установленных выплат составляет для врачей надбавка 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., для младшего — 25 тыс. руб.

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