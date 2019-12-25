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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Сегодня, 13:52
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matveyvn

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

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До этого соискатели вакансии с детьми в возрасте до трёх лет не могли заключить договоры с службами занятости на прохождение курсов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает трудоустройство женщин с детьми младше трёх лет. Также оно предполагает дополнительные возможности выйти на работу пенсионерам. Об этом пишут "РИА Новости".

До этого соискатели вакансии с детьми в возрасте до трёх лет не могли заключить договоры с службами занятости на прохождение курсов по повышению квалификации или переобучению.

Теперь этот правовой пробел устранён. Мишустин в комментарии к постановлению подчеркнул, что процесс был излишне затянут и мешал женщинам с детьми найти работу.

Ранее правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным.

Теги: женщины с детьми, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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