Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

До этого соискатели вакансии с детьми в возрасте до трёх лет не могли заключить договоры с службами занятости на прохождение курсов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает трудоустройство женщин с детьми младше трёх лет. Также оно предполагает дополнительные возможности выйти на работу пенсионерам. Об этом пишут "РИА Новости".

До этого соискатели вакансии с детьми в возрасте до трёх лет не могли заключить договоры с службами занятости на прохождение курсов по повышению квалификации или переобучению.

Теперь этот правовой пробел устранён. Мишустин в комментарии к постановлению подчеркнул, что процесс был излишне затянут и мешал женщинам с детьми найти работу.

Ранее правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным.