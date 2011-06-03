Мишустин подписал постановление о контроле за надбавками на лекарства

Плановые проверки будут осуществляться не более одного раза в два года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства. Об этом он сказал в ходе совещания со своими заместителями.

По словам председателя российского правительства, данная мера принята для предотвращения возникновения необоснованного завышения стоимости препаратов.

Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет Федеральная антимонопольная служба <...> Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, плановые проверки будут осуществляться не более одного раза в два года, однако не исключил того, что внеплановые проверки тоже возможны. Основанием для их проведения могут стать поручения главы государства, а также обращения россиян или организаций.

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