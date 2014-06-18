Мишустин отметил важность создания условий для работы российских компаний в Киргизии

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на встрече с главой кабмина Киргизии Улугбеком Мариповым, что в Киргизии для российских компаний нужно создать комфортные условия для работы.
В Киргизии работают крупные российские инвесторы в энергетической, промышленной, горнодобывающей и информационно-технологических сферах. Важно создавать комфортные условия для работы в том числе российских компаний, формировать благоприятный бизнес-климат, который был бы привлекателен для инвесторов, в том числе из России, для работы в Киргизии, - сказал премьер-министр.
По словам Мишустина, Россия остается для Киргизии одним из ведущих торговых партнеров. Он подчеркнул, что за полгода товарооборот между странами вырос на 37%, если сравнивать с тем, что было в январе-июне прошлого года.
Мишустин отметил также, что необходимо запускать перспективные совместные проекты.
Видео: Telegram / Другой Беляков
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