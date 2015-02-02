По его словам, благодаря системной работе правительства удалось избежать негативных сценариев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил профессиональную закалку правительства. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, благодаря системной работе правительства удалось избежать тех негативных сценариев, которые желают "недоброжелатели" России. Мишустин подчеркнул, что ведущие мировые агенства предрекали падение ВВП больше 25%, а инфляцию – больше 30%.

Ранее Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций.

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