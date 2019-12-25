Мишустин: около семи тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам

Глава правительства РФ рассказал о государственной поддержке сектора.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что около семи тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам. Чиновник привел статистику по преференциям по налогу на прибыль. Ими воспользовались более тысячи участников. Еще порядка трех тысяч - льготами по НДС. Такое заявление чиновник сделал в рамках видеообращения к участникам форума Kazan Digital Week – 2021.

Почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам. Свыше 1 тысячи организаций – преференциями по налогу на прибыль. Около 3 тысяч получили льготы по НДС. Сэкономленные средства они направили на своё развитие и создание новых конкурентоспособных решений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт подчеркнул, что в российских IT-компаниях, которые воспользовались государственной поддержкой, зарплата сотрудников находится на более высоком уровне, чем в остальных фирмах. Глава кабмина РФ положительно оценил рост аккредитованных отечественных IT-компаний и количество программных продуктов, включённых в реестр программного обеспечения.

Мишустин заявил о создании института IT омбудсмена.

Фото: Правительство России