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Мишустин заявил о создании института IT омбудсмена
Сегодня, 12:02
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Мишустин заявил о создании института IT омбудсмена

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Глава кабмина РФ сообщил о создании новой должности в IT-среде.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о создании института IT- омбудсмена. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал во время видеообращения к участникам форума Kazan Digital Week-2021.

Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере...Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее чиновник призвал экспертное сообщество к формированию собственной 
крупной платформы для хостинга IT-проектов. Он призвал отечественных специалистов к участию в международных разработках.

Мишустин призвал создать в РФ платформу по типу GitHub.

Фото: Правительство России

Теги: it-индустрия, it-омбудсмен, it-проекты, kazan digital week, михаил мишустин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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