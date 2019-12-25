Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о создании института IT- омбудсмена. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал во время видеообращения к участникам форума Kazan Digital Week-2021.
Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере...Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее чиновник призвал экспертное сообщество к формированию собственной
крупной платформы для хостинга IT-проектов. Он призвал отечественных специалистов к участию в международных разработках.
Мишустин призвал создать в РФ платформу по типу GitHub.
Фото: Правительство России
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