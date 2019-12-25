Глава кабмина РФ сообщил о создании новой должности в IT-среде.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о создании института IT- омбудсмена. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал во время видеообращения к участникам форума Kazan Digital Week-2021.

Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере...Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее чиновник призвал экспертное сообщество к формированию собственной

крупной платформы для хостинга IT-проектов. Он призвал отечественных специалистов к участию в международных разработках.

Мишустин призвал создать в РФ платформу по типу GitHub.

Фото: Правительство России