Мишустин призвал создать в РФ платформу по типу GitHub

Глава кабмина РФ рассказал о мерах поддержки индустрии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал создать отечественную платформу для разработки IT-проектов по типу международного сервиса GitHub. Такое заявление чиновник сделал в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week-2021. Он напомнил, что кабинет министров утвердил второй пакет решения для ускоренного развития индустрии.

Запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open source альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере, другими словами, российский GitHub. Продолжим продвигать наши разработки за рубеж. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина РФ подчеркнул, что в принятый чиновниками пакет мер входит 60 программ, призванных стимулировать по различным направлениям внедрение российских технологий в бизнес-среду, офисное программное обеспечение, операционные системы, а также образовательные и медицинские сервисы.

Мишустин призвал сделать Россию самой привлекательной для IT-индустрии.

Фото: правительство России