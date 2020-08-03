Создан универсальный механизм для оперативного решения жилищных вопросов при возникновении чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил постановление для решения жилищных вопросов при ЧС. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что важность сегодняшних решений подтверждает наводнение в Иркутской области в июне прошлого года. По его словам, тогда из-за несовершенства действующих правил не все люди могли оперативно получить новое жилье взамен разрушенного стихией. Новым постановлением закрепляется алгоритм работы межведомственных комиссий, которые признают дома непригодными для проживания. Жилье будут оценивать на основании перечня объектов, находящихся в границах зоны ЧС. Процедуру проведут в сокращенные сроки. Документ сформируют на основе сведений Единого госреестра недвижимости.

На подготовку заключения комиссии отводится 20 календарных дней. Затем в течение 10 дней выпускается распоряжение о сроках расселения граждан, чьи дома признаны непригодными. Если дом не попадает в перечень, то собственник может обратиться в комиссию о проведения обследования жилья.

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Видео: Youtube/Правительство России