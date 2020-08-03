По словам дипломата, Соединенные Штаты ведут дискриминационную политику по отношению к иностранным компаниям.

Китай призвал США перестать давить на иностранные компании под предлогом нацбезопасности. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В ведомстве оценили речь госсекретаря Майка Помпео об ограничении в скором времени работы компаний из Китая на американской территории. Он отметил, что США при любых политических ситуациях давят на иностранные предприятия и угрожают им санкциями. Также официальный представитель дипломатического ведомства добавил, что подобная политика идет вразрез с принципами рыночной экономики. Вэньбинь считает, что это яркий пример политики двойных стандартов и нарушение открытости, прозрачности и отказа от дискриминации.

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Видео: Youtube/CGTN