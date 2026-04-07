Мишустин: нельзя допустить перенос в РФ внешнего ценового шока в топливной сфере

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить перенос в РФ внешнего ценового шока в топливной сфере. Об этом он заявил на стратегической сессии о развитии топливно-энергетического комплекса.

По словам главы правительства, главным приоритетом для России остается защита внутреннего рынка. Он подчеркнул необходимость обеспечить надежное снабжение и надежный баланс в стране. Мишустин напомнил, что для этого уже созданы определенные механизмы.

Действует, напомню, топливный демпфер, мораторий на его обнуление, введены временные ограничения на экспорт бензина, минеральных удобрений. Донастраиваются и другие меры регулирования. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что Мишустин ожидает роста инфляционного давления в мире.

