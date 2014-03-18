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Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока

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Он напомнил, что долгосрочные ориентиры развития государства были определены президентом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал важнейшую задачу финансово-экономического блока. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума.

По словам Мишустина, такой задачей является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами страны. Он напомнил, что долгосрочные ориентиры развития государства были определены президентом РФ Владимиром Путиным.

Также глава правительства заявил, что этих целей можно достичь благодаря национальным проектам, государственным программам и стратегическим инициативам.

Ранее Мишустин отметил профессиональную закалку правительства.

Фото и видео: Московский финансовый форум

Теги: задача, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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