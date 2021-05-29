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Мишустин на встрече с членами ЛДПР пожелал Жириновскому здоровья

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Премьер рассказал о том, что ему непривычно начинать отчитываться перед депутатами, когда на встрече нет лидера ЛДПР.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с членами ЛДПР пожелал лидеру политического движения Владимиру Жириновскому здоровья. Руководитель кабинета министров напомнил представителям Государственной Думы о том, что их коллега сейчас героически борется с последствиями коронавирусной инфекции. С таких слов премьер-министр начал свою речь перед отчетом чиновников.

…Непросто начинать такой разговор без бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина заметил, что хочет об себя лично, а также от всех присутствующих пожелать политику здоровья.

Фото и видео: Правительство России

Теги: владимир жириновский, депутаты, кабмин, лдпр, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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