Мишустин на встрече с членами ЛДПР пожелал Жириновскому здоровья

Премьер рассказал о том, что ему непривычно начинать отчитываться перед депутатами, когда на встрече нет лидера ЛДПР.

Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с членами ЛДПР пожелал лидеру политического движения Владимиру Жириновскому здоровья. Руководитель кабинета министров напомнил представителям Государственной Думы о том, что их коллега сейчас героически борется с последствиями коронавирусной инфекции. С таких слов премьер-министр начал свою речь перед отчетом чиновников.

…Непросто начинать такой разговор без бессменного руководителя, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Мы все знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, с тяжелой болезнью. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина заметил, что хочет об себя лично, а также от всех присутствующих пожелать политику здоровья.

Фото и видео: Правительство России