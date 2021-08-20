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Мишустин: экономика ЕАЭС восстанавливается

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Он отметил, что в целом макроэкономические показатели неплохие.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания межправительственного совета стран ЕАЭС заявил, что экономика стран Евразийского экономического союза благодаря совместным действиям постепенно восстанавливается.

Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объемы промышленного производства - на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности - на 6,5%, - отметил премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что и дальше необходимо работать над устранением препятствий на пути свободного движения товаров, а также рабочей силы, капитала и услуг. Предлагается даже подготовить для этого так называемую дорожную карту.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: премьер-министр михаил мишустин, экономика еаэс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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