Мирра Андреева вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла по второй круг Открытого чемпионата Франции.
Соперницей шестой ракетки мира в первом круге турнира была испанская спортсменка Кристина Букша. Андреева добилась победы со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Во втором круге "Ролан Гаррос" россиянка сыграет с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) - Эшлин Крюгер (США).
Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел во второй круг "Ролан Гаррос".
Фото: YouTube / Roland-Garros
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