Мирра Андреева вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Россиянка прошла Букшу в первом круге турнира.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла по второй круг Открытого чемпионата Франции.

Соперницей шестой ракетки мира в первом круге турнира была испанская спортсменка Кристина Букша. Андреева добилась победы со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Во втором круге "Ролан Гаррос" россиянка сыграет с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) - Эшлин Крюгер (США).

Ранее мы сообщали, что Хачанов вышел во второй круг "Ролан Гаррос".

Фото: YouTube / Roland-Garros