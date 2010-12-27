Минздрав запретит курить около подъездов

Минздрав одобрил запрет на курение рядом с жилыми домами

Минздрав одобрил запрет на курение на открытом воздухе на расстоянии меньше 10 метров около жилых домов. Такое предложение появилось в проекте на поправки в антитабачный закон. Летом законопроект был внесен в Госдуму, но, по мнению юристов, проблема заключается в контроле за исполнением такой поправки.

Министр здравоохранением Вероника Скворцова ранее заявляла, что в будущем планируется все больше поднимать акцизы на табак, так как, по ее мнению, это самый эффективный способ борьбы с курением.

На данный момент проект отзыва министерства находится на рассмотрении в Минюстре, Роспотребнадзоре, Минстрое, а также в Минфине. Напомним, что с 2013 года согласно «антитабачному закону», курение запрещено в таких общественных местах как: школы, ВУЗы, стадионы, больницы, самолеты, поезда, гостиницы и кафе.