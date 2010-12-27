Минздрав призывает запретить продажу табака и алкоголя в жилых районах

Главный нарколог Минздрава считает, что эта мера позволит снизить потребление алкоголя жителями России.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн высказался против продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах или непосредственно в самих домах. Беседу с доктором медицинских наук опубликовало информационное агентство ТАСС в среду, 17 июля.

Нарколог считает, что алкогольные и табачные изделия не должны продаваться в шаговой доступности. Это не только способствует стабильному потреблению спиртных напитков среди "неустойчивых потребителей", но и подаёт плохой пример подрастающему поколению.

"Мы полагаем обязательным вывод всей алкогольной и табачной продукции из этих малых магазинов с организацией крупных алкомаркетов", - заявил Брюн.

По мнению медика, подобные изменения смогут значимо сократить потребление алкоголя в России.

"Есть люди сомневающиеся - их большинство, попалась на глаза бутылка, он купил, не попалась - не купил. Поэтому я думаю, что сокращение потребления алкоголя будет, прежде всего, за счет этой группы таких сомневающихся потребителей, неустойчивых", - пояснил нарколог.

Фото: Pixabay