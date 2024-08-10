Минздрав планирует изменить порядок оказания медпомощи детям

Чиновники подготовили проект указа.

Изменения стандарта оказания медицинской помощи детям в России затронут структуру медорганизаций и распределения специалистов. Соответствующая информация опубликована в официальном проекте приказа от российского министерства по здравоохранению. Журналисты из новостного агентства "ТАСС" уточнили, что в стране медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по профилю "педиатрия" делятся на три группы. В первой группе находятся поликлиники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам. Во вторую попали поликлиники, являющиеся самостоятельными медицинскими организациями, а также детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров. В последнем списке оказались консультативно-диагностические центры, находящиеся в составе республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.

Уточним, что первичная врачебная медико-санитарная помощь несовершеннолетним пациентам в амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами-педиатрами, врачами общей практики, а также семейными специалистами. Однако при угрожающих жизни состояниях, при тяжести состояния ребенка, когда в больницу второй или третьей группы невозможна, то пациент будет эвакуирован в ближайшую медорганизацию, оказывающую экстренную помощь детям. В такой структуре должны находиться отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение и клинико-диагностическая лаборатория.

