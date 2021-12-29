Минздрав Тверской области назвал видео с "ожившим трупом" в морге фейком

В ведомстве назвали критерии, по которым можно сказать, что видео является постановочным.

Министерство здравоохранения Тверской области назвало фейком видео с "ожившим трупом" из морга областного центра. Об этом сообщили "РИА Новости" в региональном ведомстве.

В сообществах соцсетей и Telegram-каналах 24 января появилось видео, якобы снятое с камер видеонаблюдения. В ролике показано похожее на морг помещение. В какой-то момент со стола с трудом встает мужчина и уходит из кадра. В подписи к видео указано, что "труп ожил" в морге Твери.

Видео является фейком. Помещение на видеозаписи, которое обозначено как якобы один из тверских моргов, таковым не является. В Твери моргов, похожих на тот, что фигурирует в видеозаписи, нет, сообщили в минздраве Тверской области

В ведомстве также отметили, что на такие столы, как показано в видео, кладут уже вскрытые трупы. Кроме того, добавили в минздраве, покойников не покрывают простынями.

Ранее мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших в Красноярском крае.

Видео: Telegram / РИА Новости