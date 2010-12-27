Минздрав России: дети по стране больше толстеют, но меньше умирают

Специалисты отметили проблемы с детским ожирением и уменьшения уровня смертности.

Научный центр Минздрава рассказа о своем исследовании детского ожирения. Результаты показывают, что количество школьников, страдающих от чрезмерного лишнего веса увеличилось в два раза. Специалисты проинформировали, что в настоящее время избыточной массой тела страдают 5-8% детей. Для сравнения, на 1990-ый год этот показатель составлял не более 2-3%.

Также у 11% имеется избыточный, но не критичный вес тела. Однако, эти дети в зоне риска. Эксперты связывают такие тенденции с некачественным питанием и современным образом жизни.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что несмотря на увеличение массы тела детей, есть и хорошие данные. Согласно статистике, с начала 2017 года в России зарегистрирован исторический минимум смертности младенцев. Показатель снизился почти на 12 пунктов. Еще одним поводом для гордости можно считать увеличение продолжительности жизни. Для мужчин этот возраст составляет 67,5 лет, для женщин - 77,4 года. За семь месяцев по информации Росстата эти цифры поднялись на 0,63 года.