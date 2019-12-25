Минюст сообщил о новых требованиях к дорожным камерам

В новом КоАПе уточнят технические характеристики аппаратов и правила использования камер видеофиксации.

Министерство юстиции России сообщило о новых требованиях к дорожным камерам. В пресс-службе ведомства рассказали, что появились дополнительные требования к камерам видеофиксации нарушений ПДД. Изменения будут внесены в обновленную версию КоАП. Чиновники опубликовали сводку из 1300 предложений, поступивших от активных граждан страны. По итогам публичного обсуждения определены основные пункты по проекту.

В Минюсте отметили, что дорожные камеры должны будут записывать нарушения правил дорожного движения без воздействия на них человека. В зоне обзора устройства должны находиться все нарушений, вне зависимости от действий оператора или пользователя камеры.

КоАп утвердит правительственные полномочия определять единые требования к техническим средствам, а также применению их на дорогах, принципы обработки и хранения полученной информации.

В России может появиться единый центр контроля за водителями.