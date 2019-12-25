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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Сегодня, 10:29
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matveyvn

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

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Сам Пашаев в комментарии "Газете.ру" назвал данную информацию "чушью собачьей".

Министерство юстиции намерено привлечь к ответственности адвокатов по делу Михаила Ефремова. В частности, ведомство призывает лишить адвокатского статуса защитника актёра Эльмана Пашаева и начать дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, который представлял интересы стороны потерпевших.

Указания внесены в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии в связи с деятельностью данных адвокатов в резонансном деле актёра Ефремова.

Отметим, что сам Пашаев в комментарии "Газете.ру" назвал данную информацию "чушью собачьей".

Ранее мы писали, что новым адвокатам Ефремова может стать защитник воров в законе.

Теги: александр добровинский, минюст, эльман пашаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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