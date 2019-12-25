Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Сам Пашаев в комментарии "Газете.ру" назвал данную информацию "чушью собачьей".

Министерство юстиции намерено привлечь к ответственности адвокатов по делу Михаила Ефремова. В частности, ведомство призывает лишить адвокатского статуса защитника актёра Эльмана Пашаева и начать дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, который представлял интересы стороны потерпевших.

Указания внесены в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии в связи с деятельностью данных адвокатов в резонансном деле актёра Ефремова.

Отметим, что сам Пашаев в комментарии "Газете.ру" назвал данную информацию "чушью собачьей".

Ранее мы писали, что новым адвокатам Ефремова может стать защитник воров в законе.