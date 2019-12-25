Взыскатели будут пользоваться идентификационным кодом.

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками. Сотрудники банков и коллекторских фирм получат право не представляться. Они могут использовать не собственные имена, а цифровые идентификаторы. Такие изменения записаны в рабочую версию федерального законопроекта. Об этом сообщили в "РБК".

Чиновники полагают, что данная мера поможет обезопасить коллекторов от недовольных должников. Сейчас согласно закону взыскатели обязаны называть имя, фамилию и отчество. Уже после этого они уведомляют гражданина об имеющейся задолженности. Идентификационный код сотрудникам будут назначать работодатели. Они также будут обязаны обеспечивать соответствие кода к определенному работнику.

Ранее Piter.tv писал о том, что коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

