Минюст США заявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу Трампа

Меррик Гарленд объяснил принятое решение.

Американское министерство по юстиции заявило о назначении специального прокурора для проведения расследования по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Соответствующей информацией с журналистами поделился генеральный прокурор страны Меррик Гарленд. Чиновник пояснил, что профильное ведомство давно решило, что в отдельных чрезвычайных ситуациях ради соблюдения общественных интересов будет вводиться спецпрокурор для организации независимого расследования и привлечения лиц к ответственности.

...Включая заявление бывшего президента о том, что он стал кандидатом на следующих выборах и то, что действующий президент также выразил намерение быть кандидатом, я пришел к выводу, что в интересах общественности следует назначить спецпрокурора. Меррик Гарленд, генпрокурор США

Меррик Гарленд напомнил, что уголовное разбирательство в отношении Дональда Трампа касается обвинений в том, что он хранил секретные документы в своем личном поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Политика подозревают в препятствовании утверждению итогов предыдущих президентских выборов и передаче должностных полномочий новому американскому лидеру Джо Байдену.

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Фото и видео: YouTube / The Justice Department