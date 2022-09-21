Захарова: в обращении Пугачевой к Минюсту многое поразило до глубины души

В МИД РФ не понимает высказывание примадонны об "иллюзорных целях".

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что в обращении российской певицы Аллы Пугачевой к министерству юстиции РФ многое поражает до глубины души. Об этом чиновница рассказала в ходе выступления в эфире радиостанции Sputnik. В пресс-службе МИД РФ призвали исполнительницу остановиться и увидеть аналогичность "наговоренного и написанного".

Меня поразило словосочетание "иллюзорные цели". Она говорит, что ей важна свобода, патриотизм и совесть, но называет цели, заявленные другими, иллюзорными. Что такое не иллюзорные цели? Это цели, которые можно потрогать? Как быть с честью, дружбой, долгом, благородством? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным (внесен в реестр Минюста РФ как физическое лицо-иноагент). Исполнительница заметила, что солидарна со своим супругом.

Захарова рассказала об отличиях нынешнего полета на ГА ООН от предыдущих.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik