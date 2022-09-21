Захарова рассказала об отличиях нынешнего полета на ГА ООН от предыдущих

В МИД РФ рассказали о причинах увеличения времени перелета из Москвы до Нью-Йорка.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала об отличиях нынешнего полета на Генеральной Ассамблеи ООН от предыдущих. В эфире радиостанции Sputnik чиновница пояснила, что делегация летела более 12 часов до США, хотя раньше этот авиарейс составлял 9 часов.

Сейчас это более 12 часов, учитывая, что приходится из-за выкрутасов коллективного Запада, вы знаете у нас есть такое выражение русское, выкидывать коленца. Они каждый раз этим занимаются. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что воздушный путь до Нью-Йорка затянулся, но при этом рейс потребовал согласований со странами, "которые обычно встают в позу".

Захарова о программе делегации РФ на ГА ООН: "изоляция" будет насыщенной".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik