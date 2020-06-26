Этот закон лег в основу системы здравоохранения США.

Минюст США попросил Верховный суд полностью аннулировать Obamacare. Об этом сообщили представители телеканала CNN. Чиновники обратились к инстанции с просьбой признать закон о защите пациентов и доступном здравоохранении недействительным. Напомним, что данный проект лег в основу современной американской системы здравоохранения. Он был принят при президенте Бараке Обаме.

Генеральный солиситор США Ноэль Франсиско, представляющий в Верховном суде Министерство юстиции США, следует аннулировать отдельные положения закона. Затем оставшуюся часть правительство сможет признать недействительной. Подобное решение раскритиковала член палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Барак Обама снялся в юмористическом ролике в поддержку системы здравоохранения.

Видео: YouTube / CNN