Минюст США попросил Верховный суд полностью аннулировать Obamacare. Об этом сообщили представители телеканала CNN. Чиновники обратились к инстанции с просьбой признать закон о защите пациентов и доступном здравоохранении недействительным. Напомним, что данный проект лег в основу современной американской системы здравоохранения. Он был принят при президенте Бараке Обаме.
Генеральный солиситор США Ноэль Франсиско, представляющий в Верховном суде Министерство юстиции США, следует аннулировать отдельные положения закона. Затем оставшуюся часть правительство сможет признать недействительной. Подобное решение раскритиковала член палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Барак Обама снялся в юмористическом ролике в поддержку системы здравоохранения.
Видео: YouTube / CNN
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