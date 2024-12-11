Минувшая ночь в Петербурге стала второй среди самых холодных с начала 2025 года

Температура опустилась до отметки в -12,3 градуса.

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала второй среди самых холодных с начала 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик "Фобос" Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха ночью 13 января, по данным городской метеостанции, опустилась до отметки в -12,3 градуса – это второе значение в нынешнем январе, холоднее было только 6 января, тогда минимум составил -16,2 градуса.

По Ленобласти местами температура опустилась ниже 20-градусной отметки.

Фото: Михаил Леус

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Фото: Piter.tv