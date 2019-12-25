В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции "Минута молчания"

Минута молчания состоится 22 июня в 12:15.

В День памяти и скорби Ленинградская область присоединится к всероссийской акции "Минута молчания". В четверг, 22 июня, в 12:15 по московскому времени на всей территории РФ прервется вещание радио, телевидения и кабельных каналов, приостановится работа предприятий, где позволяет технологический цикл, остановится общественный транспорт.

Жителей Ленинградской области приглашают присоединиться к акции в память о героях Великой Отечественной войны, почтить минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за мир и свободу.

В этом году памятные мероприятия посвящены 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Ленобласти