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В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции "Минута молчания"
Сегодня, 12:15
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В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции "Минута молчания"

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Минута молчания состоится 22 июня в 12:15.

В День памяти и скорби Ленинградская область присоединится к всероссийской акции "Минута молчания". В четверг, 22 июня, в 12:15 по московскому времени на всей территории РФ прервется вещание радио, телевидения и кабельных каналов, приостановится работа предприятий, где позволяет технологический цикл, остановится общественный транспорт. 

Жителей Ленинградской области приглашают присоединиться к акции в память о героях Великой Отечественной войны, почтить минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за мир и свободу.

В этом году памятные мероприятия посвящены 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: вов, минута молчания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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