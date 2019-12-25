Мину времен ВОВ нашли на стройке в Невском районе

Специалисты выяснили, что это мина 82-мм мина времён войны.

Во вторник, 18 октября, в Невском районе на стройке нашли мину времен ВОВ. Об этом рассказали в пресс-службе в главном управлении Росгвардии по Петербургу и области.

Утром строители проводили земляные работы у дома №4 на Складской улице. Один из них нашел ржавый предмет, который похож на мину. Они вызвали взрывотехников. Специалисты выяснили, что это мина 82-мм мина времён войны. Боеприпас вывезли на специализированный полигон и там уничтожили.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга