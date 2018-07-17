Минтруд: регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан

Отчеты направлены в ведомство.

В Министерстве труда сообщили, что регионы готовы предоставить инициативы по созданию реестра бедных граждан. Чиновники также предоставят идеи по сокращению уровня данной категории. Для этого в сферах занятости, здравоохранения и образования будут реализованы специальные меры.

Напомним, что 20 июня завершился второй этап пилотного проекта. В его разработке участвуют только 13 регионов страны. На данный момент известно, что эксперты предложили проводить мониторинг уровня жизни людей с доходами ниже прожиточного минимума.

Отдельные оценки коснулись семей с детьми-инвалидами. Региональные представители выяснили основные факторы бедности. Изучены показатели уровня доходов и расходов, обеспечение медицинского ухода, мер реабилитации, уровень образования, трудовая занятость и соцподдержка.

Сейчас в Минтруде анализируют поступившие сведения из регионов. Результаты чиновники обсудят в рамках заседания рабочей группы. Специалисты надеются создать перечень рекомендаций по повышению эффективности в борьбе с бедностью.

Ранее Piter.tv писал о том, что Юрия Кузнецова экстренно прооперировали в больнице Петербурга.

Фото: Piter.tv