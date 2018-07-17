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Минтруд: регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан
Сегодня, 10:53
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lesjasap

Минтруд: регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан

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Отчеты направлены в ведомство.

В Министерстве труда сообщили, что регионы готовы предоставить инициативы по созданию реестра бедных граждан. Чиновники также предоставят идеи по сокращению уровня данной категории. Для этого в сферах занятости, здравоохранения и образования будут реализованы специальные меры. 

Напомним, что 20 июня завершился второй этап пилотного проекта. В его разработке участвуют только 13 регионов страны. На данный момент известно, что эксперты предложили проводить мониторинг уровня жизни людей с доходами ниже прожиточного минимума. 

Отдельные оценки коснулись семей с детьми-инвалидами. Региональные представители выяснили основные факторы бедности. Изучены показатели уровня доходов и расходов, обеспечение медицинского ухода, мер реабилитации, уровень образования, трудовая занятость и соцподдержка. 

Сейчас в Минтруде анализируют поступившие сведения из регионов. Результаты чиновники обсудят в рамках заседания рабочей группы. Специалисты надеются создать перечень рекомендаций по повышению эффективности в борьбе с бедностью. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Юрия Кузнецова экстренно прооперировали в больнице Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: бедные граждане, министерство труда, создание реестра
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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