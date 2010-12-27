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В России узаконили наем на работу нянь и домработниц из Китая, Филиппин, Малайзии и Вьетнама
Сегодня, 13:32
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lesjasap

В России узаконили наем на работу нянь и домработниц из Китая, Филиппин, Малайзии и Вьетнама

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Приезжие смогут выполнять всю "домашнюю" работу.

Россиянам разрешат на законных основаниях брать на работу нянечек из Дальнего Зарубежья. Чиновники разрешат нанимать на должность нянечек, домработников, садовников иностранцев из Шри-Ланки, Китая, Вьетнама, Филиппин и Малайзии. Специалисты займут все "домашние" обязанности, а также подсобное хозяйство.

Законопроект представлен на федеральном портале нормативных правовых актов. Он вступит в силу после того, как его подпишет Министерство труда. Инициатива коснется как физических, так и юридических лиц. Ограничения в работе иностранцев будут связаны только с коммерческим сектором.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне будут получать госуслуги без бумажных документов о стаже работы.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: дальнее зарубежье, домработница, мигранты, министерство труда, няня, работа, шри-ланка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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