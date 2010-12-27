Россияне будут получать госуслуги без бумажных документов о стаже работы

Документация переведут в электронный вид.

Обязательные бумажные трудовые книжки могут исчезнуть из России к 2020 году. С 1 января россиян начнут переводить на электронную систему сведений о трудовом опыте. Гражданам не придется предъявлять бумажный носитель при обращении за государственными услугами. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В будущем функцию трудовой книжки будет выполнять электронная система. Размещенные в ней сведения будут автоматически попадать в пенсионный фонд России. При желании физический носитель можно сохранить и использовать, а не заменять электронным. Для этого работнику потребуется написать заявление и отправить его работодателю.

Инициатива затронет около 60 млн россиян и почти 8,4 млн хозяйствующих субъектов

Ранее Piter.tv писал о том, что вместо СНИЛСа чиновники ввели новую электронную форму.

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