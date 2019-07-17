Абрамченко объяснила, почему власти не помогают бедным россиянам продуктами

В России чиновники обсуждают введение продовольственных карточек с конца 2000-х годов.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала "РИА Новости", почему власти не видят возможности ввести программу адресной продовольственной помощи для бедных россиян. Она отметила, что реализация этой идеи была бы очень дорогой.

Абрамченко отметила, что расходы на администрирование составят десятки миллиардов рублей. В правительстве не знают, как можно снизить стоимость расходов. Следить нужно и за тем, чтобы помощь получали те, кто в ней реально нуждается. Продовольствие, по словам вице-премьера, тоже должно быть российского производства.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что сложности возникают и с вычислением линейки продовольствия и размером помощи.

Отметим, что чиновники обсуждают введение продовольственных карточек с конца 2000-х годов.

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