"Пятёрочка" направила почти тонну продуктов нуждающимся семьям из Петербурга

Помощь была оказана семьям, в которых есть школьники.

Торговая сеть "Пятёрочка" совместно с Банком еды "Русь" в рамках проекта "Корзина доброты" собрала продовольственную помощь для семей с детьми школьного возраста, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры доставили 500 наборов, состоящих из продуктов длительного хранения, сладостей и перекусов на школьных переменах.

Общий вес продовольственной помощи составил 900 кг.

К новому учебному году мы собрали различные сладости и орехи для перекусов на переменах — конфеты, печенье, пряники, ореховую смесь, зефир, мармелад. Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок ко дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание. Екатерина Демешко, руководитель проекта "Забота о сообществе" торговой сети "Пятёрочка".

Также продукты в преддверии 1 сентября направили семьям из Москвы, Тулы, Вологды, Краснодара, Ижевска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Челябинска.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки"