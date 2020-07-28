Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
В ведомстве подчеркнули, что рост пенсий неработающим пенсионерам до 2024 года обеспечен обязательной индексацией пенсий, которая прописана в федеральном законе.
При этом после этого срока рост пенсий будет зависеть от доходов ПФР. В Минтруде отметили, что ожидаемый размер индексации будет превышать инфляцию.
В начала 2021 года пенсию проиндексируют на 6,3%, а с 2022 — на 5,9%. В следующие два года — на 5,6% и 5,5% соответственно.
Ранее мы писали, что социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму.
Видео: kremlin.ru
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