Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

На них планируется выделить ещё 95 миллиардов.

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет из малообеспеченных семей. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предполагается, что сумма выплаты будет увеличена до размера регионального прожиточного минимума. Эта мера будет применяться в том случае, если при выплате в половину регионального прожиточного минимума на ребёнка среднедушевой доход на семью всё равно не достигнет прожиточного минимума.

Данная ежемесячная выплата на детей была установлена в 2020 году. На инициативу выделили 170 миллиардов рублей. Планируется выделить ещё 95 миллиардов.

Ранее мы писали, что Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами.

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