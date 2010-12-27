Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Гражданам не придется предоставлять различные документы.

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий с помощью исключения обязательных требований по предъявлению различных документов. Необходимые справки и сведения должны быть в распоряжении ПФР. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе Минтруда. Проект приказа разместили на федеральном портале нормативных правовых актов.

Если у территориального филиала Пенсионного фонда России уже имеются документы для установления страховой пенсии, то гражданам не придется делать лишних движений. Больше не потребуются справки о подтверждении фактов установления пенсии, к примеру, факта воспитания малолетнего ребенка для многодетной матери. Подобный факт можно установить с помощью паспорта, свидетельство о браке или смерти и других, где есть сведения о достижении ребенком возраста 8 лет.

Входят в упрощенный порядок и сведения из федеральных государственных информационных систем. Например, об установлении инвалидности. Также на прекращение выплаты пенсий, зависящих от факта работы, повлияют сведения индивидуального учета.

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